Выставка о блокадном Ленинграде пройдёт в Ижевске

Выставка «900 дней», посвящённая блокадному Ленинграду, откроется 27 января в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств в Ижевске.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Экспозиция будет работать до 2 февраля в рамках Года памяти и славы, а также всероссийской акции «Блокадная ласточка».

В день открытия запланирована лекция «Художники блокады. Роль графического искусства в осаждённом Ленинграде», а также встреча с ветеранами.

Кроме того, 29 и 31 января, а также 2 февраля состоятся лекции «Искусство осаждённого Ленинграда».

Ранее Inforeactor сообщал, что в Санкт-Петербурге почтили память погибших в блокаду Ленинграда.