Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе.

Об этом сообщает НСН.

«Похолодание прогнозируется, но будет достаточно символическим, поскольку температура не вернётся даже в норму», — заявил синоптик.

Как отметил Старков, по сравнению с теми значениями, которые наблюдались на уходящей неделе, температура станет ниже на три-четыре градуса.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.