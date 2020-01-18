Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Похолодание прогнозируется, но будет достаточно символическим, поскольку температура не вернётся даже в норму», — заявил синоптик.
Как отметил Старков, по сравнению с теми значениями, которые наблюдались на уходящей неделе, температура станет ниже на три-четыре градуса.
Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.