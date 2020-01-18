Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе.
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Похолодание прогнозируется, но будет достаточно символическим, поскольку температура не вернётся даже в норму», — заявил синоптик.

Как отметил Старков, по сравнению с теми значениями, которые наблюдались на уходящей неделе, температура станет ниже на три-четыре градуса.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.

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