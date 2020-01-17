Польский актёр Павел Делонг рассказал о фильме «Легенда Феррари», где он сыграл роль британского шпиона.

Об этом сообщает kp.ru.

«Действие происходит в 20-е годы прошлого века, и язык героев соответствует времени. У нас прекрасный режиссёр Костя Максимов», — заявил он.

По его словам, у продюсера и исполнительницы главной роли Ольги Погодиной было своё видение проекта, но вместе с тем она давала очень много свободы.

«Интересная история, покрытая тайной. Благодаря нашему проекту станет известно, кто фактически создал русскую разведку. И эпоха, конечно. Очень интересное время», — отметил Делонг.

Ранее кинокритик Сергей Сычёв в беседе с Nation News прокомментировал результаты вручения премии «Золотой глобус».