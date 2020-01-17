Актёр Павел Делонг рассказал о фильме «Легенда Феррари»

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Польский актёр Павел Делонг рассказал о фильме «Легенда Феррари», где он сыграл роль британского шпиона.
Актёр Павел Делонг рассказал о фильме «Легенда Феррари»
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Об этом сообщает kp.ru.

«Действие происходит в 20-е годы прошлого века, и язык героев соответствует времени. У нас прекрасный режиссёр Костя Максимов», — заявил он.

По его словам, у продюсера и исполнительницы главной роли Ольги Погодиной было своё видение проекта, но вместе с тем она давала очень много свободы.

«Интересная история, покрытая тайной. Благодаря нашему проекту станет известно, кто фактически создал русскую разведку. И эпоха, конечно. Очень интересное время», — отметил Делонг.

Ранее кинокритик Сергей Сычёв в беседе с Nation News прокомментировал результаты вручения премии «Золотой глобус».

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