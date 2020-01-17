Эксперты рассказали о приложениях, которые больше всего разряжают смартфон

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Стали известны приложения для операционной системы Android, которые больше всего разряжают смартфон.
Эксперты рассказали о приложениях, которые больше всего разряжают смартфон
  • © pixabay.com

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт разработчика антивирусов Bitdefender.

В список попали и офисные утилиты, и игры. В них встроен алгоритм демонстрации рекламы. Если в первые двое суток с момента установки такой программы число баннеров умеренное, то затем частота показов рекламы существенно увеличивается.

Алгоритм сильно нагружает процессоры, в связи с чем их автономность снижается.

По словам экспертов, в каталоге Google Play есть 17 «опасных» приложений. Их в общей сложности скачали более полумиллиона пользователей.

Ранее эксперт Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил сообщения о том, что зарядка смартфона в течение ночи может привести к сокращению срока службы батареи, особенно если это происходит постоянно.

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