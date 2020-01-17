Спасатели предупредили о мощном снегопаде в Карелии

Спасатели предупредили о мощном снегопаде в субботу, 18 января, в Карелии.

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Непогода ожидается утром и днём в северных районах. Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, а также Костомукша.

Как отметили в ведомстве, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.