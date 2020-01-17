Синоптик рассказал о погоде в Краснодарском крае на выходных

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Заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь рассказал о погоде на выходных.
Синоптик рассказал о погоде в Краснодарском крае на выходных
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Об этом сообщают «Юга.ру».

По прогнозу, 18 и 19 января будет усиление ветра и туман.

В Краснодаре температура в ночное время составит около -2...-4 °С, в крае — -5...0 °С, местами до -7 °С. Днём ожидается до +2...+7 °С, в горных районах — около 0 °С.

«В Краснодаре рано утром 17 января мы зафиксировали довольно низкую относительно других дней температуру: -5 °С. Примерно такой же отметки она может достичь на выходных. Можно сказать, что у нас крещенские морозы по-кубански», — отметил Бондарь.

Он также предупредил, что из-за тумана и понижения температуры может образоваться изморозь.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.

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