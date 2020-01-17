Объявлена культурная программа Российского инвестиционного форума
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
Одно из главных событий — открытие Зимнего международного фестиваля искусств под художественным руководством Юрия Башмета.
По бейджу участника можно побывать в Музее истории города-курорта Сочи, Музее спортивной славы Сочи и на выставке «Чудеса мультимедиа» в Сочинском художественном музее.
Форум будет проходить с 12 по 14 февраля.
Ранее портал kp.ru сообщал, что опубликована программа Российского инвестиционного форума.