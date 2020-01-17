Игорь Николаев рассказал, как воспринял присвоение ему звания народного артиста России

Композитор Игорь Николаев рассказал, как отнёсся к присвоению ему звания народного артиста России.

«Когда в 60 лет его присваивают, это случай скорее курьёзный. Хотя всё равно безумно приятно. Документы подают многие, но не всем присваивают. Для меня это знак внимания человека, который подписал этот указ. Артисты между собой иногда делятся воспоминаниями о том, при каком главе государства получали звания: кто-то — при Ельцине, кто-то — при Горбачёве. А я очень доволен, что при Путине», — признался Николаев в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Он добавил, что узнал о присвоении звания накануне Нового года, когда ему лично позвонил министр культуры Владимир Мединский, поздравил и зачитал указ.

31 декабря на портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о присвоении званий народных артистов.