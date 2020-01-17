Более 1,2 млн человек бесплатно посетили музеи Москвы в праздники

Около 1,2 млн человек смогли бесплатно посетить столичные музеи в дни новогодних каникул.

Как сообщает сайт «Москва 24», наибольшей популярностью пользовался музей-заповедник «Царицыно», где побывали более 400 тыс. человек. На втором месте — «Коломенское» (300 тыс. гостей), на третьем — «Мультимедиа-арт-музей» (122 тыс. посетителей).

По данным портала мэра и правительства города, в числе популярных площадок также оказались Дарвиновский музей, музей-усадьба «Кусково», Музей космонавтики, Музей Москвы и музей-панорама «Бородинская битва».

Заместитель мэра Наталья Сергунина отметила, что в этом году был побит прошлогодний рекорд посещения (1,1 млн человек).

Ранее газета «Известия» сообщала, что пять столичных музеев изменили график бесплатных посещений.