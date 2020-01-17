Более 1,2 млн человек бесплатно посетили музеи Москвы в праздники

Короткая ссылка
Около 1,2 млн человек смогли бесплатно посетить столичные музеи в дни новогодних каникул.
Более 1,2 млн человек бесплатно посетили музеи Москвы в праздники
  • ©mk.mosreg.ru

Как сообщает сайт «Москва 24», наибольшей популярностью пользовался музей-заповедник «Царицыно», где побывали более 400 тыс. человек. На втором месте — «Коломенское» (300 тыс. гостей), на третьем — «Мультимедиа-арт-музей» (122 тыс. посетителей).

По данным портала мэра и правительства города, в числе популярных площадок также оказались Дарвиновский музей, музей-усадьба «Кусково», Музей космонавтики, Музей Москвы и музей-панорама «Бородинская битва».

Заместитель мэра Наталья Сергунина отметила, что в этом году был побит прошлогодний рекорд посещения (1,1 млн человек).

Ранее газета «Известия» сообщала, что пять столичных музеев изменили график бесплатных посещений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить