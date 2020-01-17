В Сараеве открылась выставка «По дорогам Победы»

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В Еврейском музее Боснии и Герцеговины 6 января открылась выставка «По дорогам Победы» из цикла «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют».

Проект посвящён странам, освобождённым Красной армией от нацистской оккупации в 1944—1945 годах.

На выставке, в частности, представлены материалы, длительное время хранившиеся под грифом «совершенно секретно», из фондов Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Минобороны России и других.

В торжественной церемонии открытия экспозиции принял участие член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

Выставка организована посольством Российской Федерации в Боснии и Герцеговине при поддержке Еврейского культурно-образовательного и гуманитарного сообщества города Сараева.

Ранее, как сообщали «Невские новости», в Петербурге рассказали о мероприятиях, посвящённых 77-летию прорыва блокады Ленинграда.

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