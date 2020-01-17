В Сараеве открылась выставка «По дорогам Победы»
Проект посвящён странам, освобождённым Красной армией от нацистской оккупации в 1944—1945 годах.
На выставке, в частности, представлены материалы, длительное время хранившиеся под грифом «совершенно секретно», из фондов Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Минобороны России и других.
В торжественной церемонии открытия экспозиции принял участие член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.
Выставка организована посольством Российской Федерации в Боснии и Герцеговине при поддержке Еврейского культурно-образовательного и гуманитарного сообщества города Сараева.
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