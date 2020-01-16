Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет

Сын английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина — Кристофер — скончался в возрасте 95 лет. Об этом заявили в сообществе Толкина.

«С большой печалью мы подтверждаем, что сын Толкина, распорядитель литературного наследия Кристофер Толкин умер в возрасте 95 лет», — говорится в сообщении The Tolkien Society.

Кристофер Толкин родился в британском Лидсе 21 ноября 1924 года. Он отучился в Оксфорде, а во время Второй мировой войны служил в Южной Африке. После войны завершил учёбу и стал преподавателем английского языка в Оксфордском университете.

Сын писателя активно занимался работой над наследием своего отца. В частности, Кристофер Толкин продолжал редактировать и публиковать неопубликованные ранее материалы, в том числе «Сильмариллион» и «Падение Гондолина».

В 2017 году, спустя 100 лет после написания, вышла книга Толкина «Берен и Лютиэн». Тогда издание также отредактировал сын писателя.