Спасатели предупредили об усилении ветра в Омской области

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Спасатели предупредили о непогоде в Омской области, связанной с усилением ветра до 19 м/с.
Спасатели предупредили об усилении ветра в Омской области
  • Омск. Архивное фото / © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональное МЧС.

В пятницу, 17 января, возможны осадки в виде мокрого снега, местами сильные метели. Порывы ветра могут достигать 19 м/с.

В ночное время ожидается -6...-11 ˚С, в дневное — до +1 ˚С.

В субботу, 18 января, местами сохранится сильный ветер. На дорогах прогнозируются снежные заносы и снежный накат. Ночью температура воздуха опустится до -10...-15 ˚С, днём — до -5...-10 ˚С.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН назвал возможную причину тёплой зимы в России.

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