Вильфанд прокомментировал ситуацию с озимыми посевами

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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил ситуацию с озимыми посевами в России.
Вильфанд прокомментировал ситуацию с озимыми посевами
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По его словам, несмотря на аномально тёплую зиму, ситуация с озимыми посевами не вызывает опасений.

«Это когда земля не покрыта снегом и происходит резкое похолодание, тогда происходит вымерзание посеянных осенью озимых. Их придется тогда пересеивать весной. Либо когда очень тепло и земля покрыта толстым слоем снега, происходит выпревание и гибель озимых. Сейчас этого не наблюдается», — приводит ФАН слова и. о. главы Гидрометцентра.

10 января Роман Вильфанд в беседе с НСН назвал возможную причину тёплой зимы в России.

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