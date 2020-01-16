Места для сдачи новогодних ёлок откроются 26 января в Симферополе

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Места для сдачи новогодних елей и сосен заработают 26 января в Симферополе. Всего будет организовано 25 таких точек.
Места для сдачи новогодних ёлок откроются 26 января в Симферополе
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Группа волонтёров выступила с инициативой провести экологическую акцию «Ёлковорот» на территории Симферополя, чтобы новогодние деревья не были выброшены на полигон ТКО и смогли принести пользу», — заявила начальник департамента городского хозяйства Эльвира Евтухова.

По её словам, власти решили поддержать акцию. Она также рассказала, что собранные деревья будут направлены в питомник Центра развития экологических инициатив «Сеятели».

Ранее Nation News сообщало, что акция «Ёлки в щепки» проходит с 8 по 18 января в Петербурге.

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