В Гидрометцентре заявили, что в декабре москвичи видели солнце восемь часов
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Такие тёплые декабри так часто никогда раньше не отмечались. Это связано с глобальным потеплением. В декабре температура была очень высокой. Да и в целом нынешняя зима будет наиболее жаркой», — сказал Вильфанд.
Он напомнил, что декабрьская температура, близкая к нулю, наблюдалась в 1960 году, а с начала XXI века зафиксирована уже несколько раз.
Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.