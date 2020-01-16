В Гидрометцентре заявили, что в декабре москвичи видели солнце восемь часов

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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в декабре 2019 года москвичи видели солнце восемь часов.
В Гидрометцентре заявили, что в декабре москвичи видели солнце восемь часов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Такие тёплые декабри так часто никогда раньше не отмечались. Это связано с глобальным потеплением. В декабре температура была очень высокой. Да и в целом нынешняя зима будет наиболее жаркой», — сказал Вильфанд.

Он напомнил, что декабрьская температура, близкая к нулю, наблюдалась в 1960 году, а с начала XXI века зафиксирована уже несколько раз.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.

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