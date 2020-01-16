В Челябинской области предупредили об усилении ветра до 22 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал».
По прогнозу, будет сильный и очень сильный снег, мокрый снег, дождь.
«Местами возможно сильное отложение мокрого снега и гололёда на проводах, в горах — сильная гололедица», — уточнили в пресс-службе управления.
Водителей призвали проявлять особую внимательность на дорогах.
Ранее, как сообщало ФАН, МЧС России дало рекомендации, как избежать травм при гололедице.