В Челябинской области предупредили об усилении ветра до 22 м/с

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Ночью и утром в пятницу, 17 января, в горных районах Челябинской области ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра до 22 м/с.
В Челябинской области предупредили об усилении ветра до 22 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал».

По прогнозу, будет сильный и очень сильный снег, мокрый снег, дождь.

«Местами возможно сильное отложение мокрого снега и гололёда на проводах, в горах — сильная гололедица», — уточнили в пресс-службе управления.

Водителей призвали проявлять особую внимательность на дорогах.

Ранее, как сообщало ФАН, МЧС России дало рекомендации, как избежать травм при гололедице.

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