Директор театра Мариньи пригласил Театр Вахтангова на гастроли в Париж

Директор парижского театра Мариньи Жан-Люк Шоплен в беседе с «Известиями» рассказал, что пригласил в столицу Франции артистов Театра имени Вахтангова.

По его словам, в конце февраля они покажут пьесу польского драматурга Тадеуша Слободзянека «Наш класс».

Он также напомнил, что осенью театр уже привозил в Париж «Евгения Онегина» и «Дядю Ваню».

«Осенние гастроли прошли с колоссальным успехом, которого, признаюсь, я сам не ожидал. Не думал, что они вызовут такой ажиотаж — всё-таки спектакли шли на русском языке. Я, скорее, рассчитывал на то, что зал на тысячу мест будет заполнен наполовину, а он оказался забит на всех 12 представлениях», — отметил Шоплен.

Директор парижского театра добавил, что видит в игре российских актёров наследие школы Станиславского.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице пройдёт большой рождественский фестиваль Коляда-театра.