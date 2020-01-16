В Московском зоопарке родился боливийский мирикини

В столичном зоопарке впервые появился на свет боливийский мирикини, сообщает сайт «Москва 24».

Детёныш появился на свет в середине декабря 2019 года.

В столичный зоосад боливийские ночные обезьяны переехали из Риги в мае 2019 года.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, животных можно увидеть в экспозиции «Ночной мир» на нижнем ярусе павильона «Дом приматов».

«Прошло всего полгода с того момента, как боливийские обезьяны переехали в Московский зоопарк, но нашим специалистам удалось создать для них комфортные условия и получить первое потомство. По оценкам наших специалистов, детёныш весит около 200 граммов», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Этот вид приматов занесён в международную Красную книгу, поскольку в последние десять лет их численность продолжает снижаться.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Ленинградский зоопарк принял новых обитателей из Московской области.