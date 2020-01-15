Ямпольская прокомментировала послание Путина Федеральному собранию

Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о работе творческих образовательных учреждений в послании Федеральному собранию.

Ямпольская обратила внимание на поручение Путина привести в порядок более тысячи помещений, где находятся кружки и музыкальные школы.

«Бывая в регионах, депутаты постоянно сталкиваются с той ситуацией, о которой говорил сегодня президент, слышат жалобы педагогов: «Новый рояль привезли, поставили, а с потолка вода течёт», — отметила председатель комитета.

Она напомнила, что осенью 2019 года комитет организовал в стенах Госдумы концерт для демонстрации возможностей отечественных музыкальных инструментов, производство которых возрождается в рамках нацпроекта «Культура».

«Но и на том замечательном вечере, и позже, в эфире программы Андрея Макарова «Право на справедливость», я говорила о необходимости системного подхода к данному вопросу. Обеспечиваем новыми инструментами — давайте же отремонтируем помещения», — заявила Ямпольская.

Политик выразила уверенность, что теперь проблема ветхости помещений начнёт решаться быстро.