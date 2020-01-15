Лукьяненко объяснил появление псевдонима при публикации нового романа

Писатель Сергей Лукьяненко в беседе с «Известиями» объяснил причину публикации романа «Маги без времени» в сети под псевдонимом Мастер Романов.

По словам фантаста, таким образом он решил проверить слухи о том, что молодым авторам сложно раскрутиться и невозможно напечататься.

Писатель рассказал, что зарегистрировался на популярном сайте и стал по очереди выкладывать там главы своего нового фэнтезийного романа, который начал писать специально для этой цели.

Впоследствии Лукьяненко обнаружил, что книга довольно быстро обрела популярность среди пользователей портала.

«Во-первых, я знаю теперь, что молодой автор может быстро раскрутиться. Не надо плакаться, надо писать. Во-вторых, альтернативные издательствам площадки действительно позволяют быстро получить известность в тех или иных кругах и даже монетизировать свои труды», — отметил автор.

Ранее композитор Максим Дунаевский в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал ситуацию в современной культуре.