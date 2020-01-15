В Москве покажут фильм о Джоне Ленноне

Короткая ссылка
В Центре фотографии имени братьев Люмьер 18 января пройдёт открытый показ фильма «Стать Джоном Ленноном» британского режиссёра Сэма Тейлора-Джонсона.
В Москве покажут фильм о Джоне Ленноне
  • © кадр из фильма "Стать Джоном Ленноном", 2009 год

Как сообщает сайт «Москва 24», показ будет приурочен к завершению работы выставки «The Beatles и не только» фотографа Гарри Бенсона и продолжит серию мероприятий в рамках Всемирного дня группы The Beatles.

Фильм «Стать Джоном Ленноном», снятый по мотивам мемуаров сводной сестры музыканта Джулии Бейрд, рассказывает о юности знаменитого «битла».

Ранее сообщалось, что очки Джона Леннона были проданы на аукционе за $180 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить