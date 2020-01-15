В Москве покажут фильм о Джоне Ленноне

В Центре фотографии имени братьев Люмьер 18 января пройдёт открытый показ фильма «Стать Джоном Ленноном» британского режиссёра Сэма Тейлора-Джонсона.

Как сообщает сайт «Москва 24», показ будет приурочен к завершению работы выставки «The Beatles и не только» фотографа Гарри Бенсона и продолжит серию мероприятий в рамках Всемирного дня группы The Beatles.

Фильм «Стать Джоном Ленноном», снятый по мотивам мемуаров сводной сестры музыканта Джулии Бейрд, рассказывает о юности знаменитого «битла».

Ранее сообщалось, что очки Джона Леннона были проданы на аукционе за $180 тыс.