В Петербурге прошла акция в честь 225-летия со дня рождения Грибоедова
- РИА Новости
Организаторами акции выступили Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина и Общественная палата Санкт-Петербурга.
В мероприятии приняли участие 150 человек, в том числе ректор ЛГУ имени А.С. Пушкина, председатель комиссии по науке Общественной палаты Санкт–Петербурга Станислав Еремеев, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.
Возле памятника поэту состоялась церемония возложения цветов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили акцию «Читай без остановок».