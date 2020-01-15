В Петербурге прошла акция в честь 225-летия со дня рождения Грибоедова

В среду, 15 января, у памятника Александру Грибоедову в Санкт-Петербурге состоялась акция в честь 225-летия со дня рождения поэта, сообщают «Невские новости».

Организаторами акции выступили Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина и Общественная палата Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли участие 150 человек, в том числе ректор ЛГУ имени А.С. Пушкина, председатель комиссии по науке Общественной палаты Санкт–Петербурга Станислав Еремеев, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Возле памятника поэту состоялась церемония возложения цветов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили акцию «Читай без остановок».