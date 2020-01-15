МЧС Удмуртии предупредило о гололёде в регионе
- РИА Новости
Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства, гололедица ожидается вечером 15—16 января.
Спасатели рекомендуют автолюбителям соблюдать скоростные ограничения, избегать опасных манёвров.
Пешеходам советуют выбирать нескользящую обувь, обходить опасные места и склоны, быть предельно внимательными на проезжей части дороги.
При получении травм стоит незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее ФАН сообщало, что в МЧС России дали рекомендации, как избежать травм при гололедице.