Дунаевский оценил ситуацию в современной культуре

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Композитор Максим Дунаевский в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал ситуацию в современной культуре.
Дунаевский оценил ситуацию в современной культуре
  • РИА Новости

По его словам, на сегодняшний день настоящее творчество — литература, изобразительное искусство, поэзия, драматургия, которые являются основой культуры, практически исчезло, а в СМИ чаще фигурируют имена исполнителей, чем авторов произведений.

«Посмотрите, какие композиторы, какие художники составляли нашу элиту, до сих пор мы эти все имена повторяем как молитву. Среди наших писателей и поэтов были лауреаты Нобелевской премии — где это всё? Можно сказать, что случается такое в истории. Ничего подобного, это не история, это рукотворно», — подчеркнул композитор.

Он добавил, что уже поднимал этот вопрос в разговоре с министром культуры Российской Федерации.

В июне Максим Дунаевский в интервью газете «Известия» рассказал о новых проектах.

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