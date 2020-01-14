Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»
- РИА Новости
По информации сервиса, жалобы на работу соцсети начали поступать около 16:40 мск.
72% пользователей жалуются на работу сайта, 24% сообщают о проблемах при отправке сообщений, у 3% возникают трудности при входе в аккаунт.
О возникших неполадках сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и других российских городов.
17 декабря 2019 года пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter.