Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

По информации сервиса, жалобы на работу соцсети начали поступать около 16:40 мск.

72% пользователей жалуются на работу сайта, 24% сообщают о проблемах при отправке сообщений, у 3% возникают трудности при входе в аккаунт.

О возникших неполадках сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и других российских городов.

17 декабря 2019 года пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter.