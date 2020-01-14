Московский зоопарк получил три премии The Giant Panda Global Awards

Московский зоопарк получил награды в трёх номинациях премии The Giant Panda Global Awards, которую вручали в Бельгии 3 января, сообщает сайт «Москва 24».

Столичный зоопарк завоевал золото в категории «Панда — событие года», серебро в категории «Панда — персона года» и бронзу в номинации «Любимая панда за пределами Китая».

Как уточнили в пресс-службе зоопарка, награда ежегодно присуждается ведущим зоопаркам и специалистам, вносящим свой вклад в сохранение, защиту и исследование больших панд.

Ранее «Известия» сообщали, что в Московском зоопарке большие панды Жуи и Диндин начали учиться рисовать.