Московский зоопарк получил три премии The Giant Panda Global Awards

Короткая ссылка
Московский зоопарк получил награды в трёх номинациях премии The Giant Panda Global Awards, которую вручали в Бельгии 3 января, сообщает сайт «Москва 24».
Московский зоопарк получил три премии The Giant Panda Global Awards
  • © Московский зоопарк
  • vk.com

Столичный зоопарк завоевал золото в категории «Панда — событие года», серебро в категории «Панда — персона года» и бронзу в номинации «Любимая панда за пределами Китая».

Как уточнили в пресс-службе зоопарка, награда ежегодно присуждается ведущим зоопаркам и специалистам, вносящим свой вклад в сохранение, защиту и исследование больших панд.

Ранее «Известия» сообщали, что в Московском зоопарке большие панды Жуи и Диндин начали учиться рисовать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить