Московский зоопарк получил три премии The Giant Panda Global Awards
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Столичный зоопарк завоевал золото в категории «Панда — событие года», серебро в категории «Панда — персона года» и бронзу в номинации «Любимая панда за пределами Китая».
Как уточнили в пресс-службе зоопарка, награда ежегодно присуждается ведущим зоопаркам и специалистам, вносящим свой вклад в сохранение, защиту и исследование больших панд.
Ранее «Известия» сообщали, что в Московском зоопарке большие панды Жуи и Диндин начали учиться рисовать.