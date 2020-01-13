Пять музеев Москвы изменили график бесплатных посещений

Пять столичных музеев изменили дни бесплатных посещений, сообщают «Известия» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» будет бесплатно работать по вторникам, а музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» и Государственный музей В.В. Маяковского — по средам.

В четверг будут открыты для бесплатного посещения Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева, а также Музей «Парка Горького».

Первая в этом году «Московская музейная неделя» пройдёт с 13 по 19 января. В ней примут участие около 80 площадок.

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала, что музеи Подмосковья с 2 по 8 января 2020 года бесплатно приняли около 30 тыс. школьников со всей страны.