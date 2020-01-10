Актёр фильма «Гостья из будущего» оценил идею создания ремейка картины
- © кадр из фильма "Гостья из будущего"
Он отметил, что негативно относится к пересмотру классики. Однако, по его мнению, качество кинопродукта во многом зависит от команды, которая возьмётся за проект.
«Для того чтобы не испортить первооснову, суть произведения, нужен режиссёр, который умеет работать с актёрами, чтобы вся душевность, замечательные работы, которые были в фильме, сохранились или преобразовались во что-то другое, но подобное по уровню», — пояснил актёр сайту «Москва 24».
Ранее актёр Джон Малкович в беседе с kp.ru прокомментировал 20-летие фильма «Быть Джоном Малковичем».