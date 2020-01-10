СМИ: В Москве скончался экс-солист группы «140 ударов в минуту»

Бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов скончался в Москве.

Как сообщает ФАН со ссылкой на источник, близкий к музыканту, Абрамов был обнаружен накануне на одной из московских улиц с травмой головы. Музыканта доставили в больницу, где он позже скончался.

«Вчера Абрамов был найден с травмой головы. Пока неизвестно, упал ли он сам и ударился или его избили, сейчас проводится проверка», — рассказал источник.

Как сообщает kp.ru, основатель музыкального проекта, композитор Сергей Конев в социальной сети «ВКонтакте» подтвердил данную информацию.

«Не стало Юры Абрамова, друзья, подробностей пока не знаю сам», — написал он.

Позже в официальном сообществе группы появилась похожая запись с призывом оказать финансовую помощь маме артиста для проведения похорон, которые назначены на 11 января.