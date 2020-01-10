Очевидец рассказал о последствиях пожаров в Австралии

Проживающий в Австралии Владимир Балашов в беседе с «Российской газетой» рассказал о пожарах, охвативших большую часть континента.

«Это были не пожары, а настоящий огненный апокалипсис. У меня пострадала ферма, больше всего жалко советские жигули, эта машина больше 30 лет была в Австралии. 30 декабря был сильный ветер, и огонь нёсся мимо нас по горам, всё гудело, и пламя взвивалось в небо. А наутро 31 декабря ветер повернул на нас. Что такое библейские картинки ада, я теперь представляю», — признался Балашов.

Он добавил, что его дом остался целым, так как был построен в соответствии со строгими правилами противопожарной безопасности.

По его мнению, причиной катастрофы могла стать совокупность факторов: лёгкая воспламеняемость эвкалиптовых лесов, из-за которых загорелись многие национальные парки, а также долгое отсутствие дождей вследствие изменений климата.

Ранее зоолог и телеведущий Николай Дроздов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о гибели 8,4 млн га леса и более 1,2 млрд животных от пожаров в Австралии.

Масштабные лесные пожары на юго-востоке Австралии продолжаются с октября 2019 года.