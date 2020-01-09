Синоптики предупредили об ухудшении погоды на Ямале

Специалисты метеослужб Ямала сообщили о резком ухудшении погодных условий в первый рабочий день 2020 года, передаёт URA.RU.

По данным метеослужб региона, 9 января ветер местами усилится до 18—20 м/с, температура воздуха составит -16...-20 °С, в Тазовском и Красноселькупском районах — до -19...-24 °С.

«Прогнозируется слабый снег, по западу преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет расти», — отметили в региональном Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, пасмурная погода установится в Аксарке, Яр-Сале, Салехарде и Лабытнанги. В остальных районах сохранится облачная погода с прояснениями.

Ранее и. о. глaвы Гидрометцентрa России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столице до середины января.