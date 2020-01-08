Синоптики предупредили об усилении ветра до 14 м/с в Оренбургской области
- РИА Новости
Днём будет облачно и туманно. В отдельных районах возможен небольшой снег. Южный ветер в дневное время усилится до 14 м/с. На дорогах сохранится гололёд.
Ночью прогнозируется похолодание до -11…-16 ˚С. В районе выпадения осадков температура может повыситься до -6 ˚С. Днём ожидается до -4…-9 ˚С.
Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Санкт-Петербурге.