Синоптики предупредили об усилении ветра до 14 м/с в Оренбургской области

Синоптики рассказали о погоде в Оренбургской области в четверг, 9 января, передаёт RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

Днём будет облачно и туманно. В отдельных районах возможен небольшой снег. Южный ветер в дневное время усилится до 14 м/с. На дорогах сохранится гололёд.

Ночью прогнозируется похолодание до -11…-16 ˚С. В районе выпадения осадков температура может повыситься до -6 ˚С. Днём ожидается до -4…-9 ˚С.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Санкт-Петербурге.