Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Краснодарском крае
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В течение вторника температура воздуха на большей части края вряд ли поднимется выше +5 °С. В районе Анапы и Геленджика ожидается до +7...+12 °С.
В Краснодаре и на побережье Чёрного моря возможны дождь, северо-восточный ветер с порывами до 17—20 м/с.
В среду и четверг в большинстве районов прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег, местами снег. Ночью температура составит -4...+1 °С, на востоке — до -8 °С.
На побережье Чёрного моря ожидаются дождь, северо-восточный ветер 9—14 м/с, порывы до 20—24 м/с. Ночью сохранятся слабые минусовые температуры, днём — до +5 °С.
Ранее ФАН сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Санкт-Петербурге.