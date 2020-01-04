Синоптики предупредили об усилении ветра и гололёде в Оренбургской области

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области в ближайшие сутки, сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

По прогнозу, 5 января будет ухудшение видимости из-за тумана на 1000 метров и менее. Ожидается мокрый снег, на дорогах гололёд.

Ночью юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4—9 м/с. Порывы в западных районах могут достигать 10—15 м/с.

Температура воздуха на севере составит -4...-7 ˚С, на западе — -2...-5 ˚С, в центре и на юге — -3...-6 ˚С, на востоке — -10...-13 ˚С.

Днём сохранится облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Также ожидаются изморозь и гололёд. Ветер юго-западный, до 5—10 м/с.

Воздух прогреется до -2...-5 ˚С, в западных районах — 0...-3 ˚С, в центральных и южных — -1...-4 ˚С, в восточных — -6...-9 ˚С.

Ранее ФАН сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Санкт-Петербурге.