Синоптики предупредили об усилении ветра и гололёде в Оренбургской области
- РИА Новости
По прогнозу, 5 января будет ухудшение видимости из-за тумана на 1000 метров и менее. Ожидается мокрый снег, на дорогах гололёд.
Ночью юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4—9 м/с. Порывы в западных районах могут достигать 10—15 м/с.
Температура воздуха на севере составит -4...-7 ˚С, на западе — -2...-5 ˚С, в центре и на юге — -3...-6 ˚С, на востоке — -10...-13 ˚С.
Днём сохранится облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Также ожидаются изморозь и гололёд. Ветер юго-западный, до 5—10 м/с.
Воздух прогреется до -2...-5 ˚С, в западных районах — 0...-3 ˚С, в центральных и южных — -1...-4 ˚С, в восточных — -6...-9 ˚С.
Ранее ФАН сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Санкт-Петербурге.