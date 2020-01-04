Синоптик рассказал о погоде в Москве в январе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в январе.

«Месяц весь будет тёплый, на три-четыре градуса выше нормы. Примерно такие же показатели ждут нас в феврале. До середины следующей недели ожидаются лёгкие морозы, потом — опять волна потепления», — заявил он.

По его словам, в Крещение снова будет похолодание, но без экстремальных значений, до -10...-15 ˚С.

Как отметил Тишковец, зима усилит свои позиции, но будет это делать крайне осторожно.

По прогнозу, средние январские температуры днём составят -1...-6 ˚С, ночные — -7...-12 ˚С.

«Если в декабре осадки были наполовину меньше нормы, то в январе всё будет в порядке. Хотя из-за тепла снежный покров будет проседать. В январе и феврале объём осадков почти вдвое не будет дотягивать до нормы», — сказал эксперт.

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