Синоптики рассказали о погоде в Петербурге в начале недели

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Синоптики рассказали о погоде в Санкт-Петербурге в начале недели, сообщает kp.ru.
Синоптики рассказали о погоде в Петербурге в начале недели
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

«В понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днём снег, местами сильный. Ветер южный, 6—11 м/с, во второй половине дня западный, 4—9 м/с», — заявили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха составит -1...+1 °С. Атмосферное давление утром и днём будет понижаться, а вечером — расти.

В МЧС напомнили водителям о необходимости не превышать скорость и держать дистанцию.

Ранее специалист в области сельского хозяйства профессор Юрий Лачуга в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы для урожая 2020 года.

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