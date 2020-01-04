Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Татарстане

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане с 18:00 4 января до 18:00 5 января, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

РИА Новости

По данным республиканского Гидрометцентра, ночью местами возможно усиление юго-западного ветра, порывы до 15 м/с. Днём ожидается гололёд. Населению советуют проявлять внимательность на дорогах. При сильном ветре желательно найти укрытие, не приближаться к рекламным щитам, вывескам, дорожным знакам, линиям электропередачи. Ранее специалист в области сельского хозяйства профессор Юрий Лачуга в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы для урожая 2020 года.