Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Татарстане
- РИА Новости
По данным республиканского Гидрометцентра, ночью местами возможно усиление юго-западного ветра, порывы до 15 м/с. Днём ожидается гололёд.
Населению советуют проявлять внимательность на дорогах. При сильном ветре желательно найти укрытие, не приближаться к рекламным щитам, вывескам, дорожным знакам, линиям электропередачи.
Ранее специалист в области сельского хозяйства профессор Юрий Лачуга в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы для урожая 2020 года.