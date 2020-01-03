Каток у метро «Лужники» посетили более тысячи человек
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена, бесплатный каток размером 200 кв. м покрыт искусственным льдом и работает ежедневно с 10:00 до 22:00.
Организаторы катка предлагают посетителям приезжать с собственными коньками или обратиться в службу проката.
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