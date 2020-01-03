В Москве пройдёт космический квест для детей

На ВДНХ стартует новый тематический тур центра «Космонавтика и авиация» — квест «В поисках Отважной Кусачки» для детей пяти-семи лет, сообщает «Российская газета».

В ходе игры юные посетители ВДНХ узнают о полёте в космос Юрия Гагарина, космических кораблях, а также изучат планеты Солнечной системы.

Они разгадают загадки, соберут космический пазл, найдут колесо лунохода и разберутся с космическим мусором.

В новогодние каникулы вместе с экскурсией можно будет бесплатно посетить 5D-кинотеатр «Космическая сфера».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском планетарии открылась экспозиция раритетных новогодних игрушек и открыток, посвящённая теме космоса.