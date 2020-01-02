Джон Малкович рассказал о работе с Соррентино в сериале «Новый папа»

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Актёр Джон Малкович в беседе с kp.ru рассказал о работе с режиссёром Паоло Соррентино в сериале «Новый папа».
Джон Малкович рассказал о работе с Соррентино в сериале «Новый папа»
  • Reuters

«Я был открыт ко всему. Не знал, ни какой будет история, ни кого я буду играть. А потом получил сценарий и хотя бы начал понимать, в какую сторону мы направляемся. Сценарий был великолепный — мне очень понравилась история, я был очень доволен предложенной мне ролью», — заявил он.

По его словам, Соррентино — прекрасный писатель, хотя то, что он пишет по-итальянски, не так просто перевести на другие языки.

Как отметил Малкович, Соррентино ещё и потрясающий режиссёр.

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