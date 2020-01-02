В Москве 2 января ожидается до +2 °С

В Москве в четверг, 2 января 2020 года, ожидается до +2 °С.

globallookpress.com

«Предстоящим днём столичный регион будет находиться в тёплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 0...+2 °С, по области +2 °С», — говорится в сообщении портала «Метеоновости». Ветер западный 5—10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст. Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы.