В Москве 2 января ожидается до +2 °С

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В Москве в четверг, 2 января 2020 года, ожидается до +2 °С.
В Москве 2 января ожидается до +2 °С
  • globallookpress.com

«Предстоящим днём столичный регион будет находиться в тёплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 0...+2 °С, по области +2 °С», — говорится в сообщении портала «Метеоновости».

Ветер западный 5—10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы.

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