Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Крыму
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- РИА Новости
«В связи с прохождением холодного фронта 1 января в Крыму ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег, местами сильные осадки», — рассказали в ведомстве.
Также возможно усиление ветра, местами до 22 м/с.
Рекомендуется отказаться от прогулок. На улице желательно как можно дальше держаться от рекламных щитов, ветхих деревьев, линий электропередачи.
Ранее специалист в области сельского хозяйства профессор Юрий Лачуга в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы для урожая 2020 года.