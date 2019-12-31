Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Крыму

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на региональный главк МЧС.

«В связи с прохождением холодного фронта 1 января в Крыму ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег, местами сильные осадки», — рассказали в ведомстве.

Также возможно усиление ветра, местами до 22 м/с.

Рекомендуется отказаться от прогулок. На улице желательно как можно дальше держаться от рекламных щитов, ветхих деревьев, линий электропередачи.

Ранее специалист в области сельского хозяйства профессор Юрий Лачуга в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы для урожая 2020 года.