В Московском зоопарке родились более тысячи детёнышей за год

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В Московском зоопарке родились более тысячи детёнышей за 2019 год, сообщает сайт «Москва 24».
В Московском зоопарке родились более тысячи детёнышей за год
  • РИА Новости

Среди них — кафрские рогатые вороны, сероспинные трубачи, пингвины Гумбольдта, дикдики Кирка, восточноевропейские рыси, дагестанские туры, крокодиловые тритоны.

Родителями стали и суматранские орангутаны, голубые бараны, мексиканские ядозубы, морские котики и львинохвостые макаки.

«Уходящий год выдался для нас плодотворным. Показатель рождаемости превысил прежний (в 2018 году на свет появилось около 800 малышей)», — цитирует гендиректора зоосада Светлану Акулову портал мэра и правительства.

По её словам, теперь коллекция насчитывает более 12 тыс. животных, из них свыше 1,2 тыс. относятся к видам, занесённым в Международную Красную книгу или Красную книгу России.

Ранее, как сообщало ФАН, глава Федерального агентства по рыболовству России Илья Шестаков рассказал о белухах, освобождённых из «китовой тюрьмы».

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