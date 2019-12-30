Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.

Об этом Вильфанд сказал в ходе пресс-конференции.

«Ещё «теплый» прогноз на январь. Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит ожидается теплая аномалия», — цитирует его РИА Новости.

При этом глава Гидрометцентра отметил, что температура ниже нормы ожидается в Забайкальском крае, на Чукотке и в Иркутской области.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается снег.