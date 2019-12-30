Телеканал ТНТ выпустит женское стендап-шоу

Телеканал ТНТ объявил о запуске нового комедийного стендап-шоу, участниками которого будут исключительно женщины.

На ТНТ отмечают, что в рамках проекта «Женский стендап» женщины-комики намерены «говорить правду обо всём, что их волнует и веселит».

«Женский юмор может шокировать — если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей, не шутят о сексе и ещё множество всяких «не», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Отмечается, что среди героинь шоу — мать троих детей, для которой «дети не то чтобы смысл жизни», уверенная в себе 36-летняя женщина и ставящая под вопрос традиционный уклад жизни в семье молодая казашка-врач.

«Женщинам в жизни часто приходится врать, что-либо замалчивать, делать вид, что их всё устраивает... Сейчас 2020 год, женщины работают наравне с мужчинами, но до сих пор остаются предрассудки типа: «Как так можно? Ты же девочка! Ты же мать!» Мы хотим показать, что любая женщина может поделиться тем, что она на самом деле думает, и ничего ей за это не будет», — пояснили креативные продюсеры шоу Ирина Мягкова и Зоя Яровицына.

Первый выпуск программы «Женский стендап» появится в эфире 18 января. В дальнейшем шоу будет выходить каждую субботу.