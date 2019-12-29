В Латвии выразили сожаление из-за ухода «Новой волны»
- РИА Новости
«Раньше в Юрмале был праздник «Новая волна», город буквально кипел от гостей из России. Артисты покупали там дома», — сказал экс-министр.
По его словам, теперь в Юрмале праздника нет, а российских артистов в Латвию не пускают.
Он добавил, что цены на недвижимость в Латвии «очень резко упали», так как «разрешение на жительство теперь получить непросто».
«Туристов, конечно, до сих пор много приезжает, есть культурный обмен, но всё это могло быть на более высоком уровне», — сообщил Юрканс.
В августе продюсер Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу.
Конкурс последние годы проводится в Сочи.