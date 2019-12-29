В Москве прошёл «Белоснежный бал Иоганна Штрауса»

В Москве в Государственном Кремлёвском дворце 28 декабря прошло новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» — авторская программа танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra. Об этом сообщил корреспондент RT.

Перед началом концерта гостей, одетых в белоснежные наряды, развлекали в зале — им показывали различные вальсы и польки артисты, которые позже выступили на сцене.

Танцующим симфоническим оркестром руководил итальянский дирижёр Фабио Пирола. Во время концерта его «похищали разбойники», он облачался в царскую мантию и танцевал вальс.

Кроме того, Пирола поздравил гостей с наступающим Новым годом. Он рассказал, что в Италии желание загадывают под бой курантов особым способом.

«Надо взять 12 виноградин и под каждый бой курантов загадывать желание. Если успеешь, оно непременно сбудется», — отметил дирижёр.

В концерте принимали участие коллективы исторических бальных танцев из Москвы и Подмосковья — лауреаты и победители различных конкурсов.

Как рассказала RT руководитель студии исторических бальных танцев «Бонтон» Юлия Власова, она рада, что её коллектив уже второй раз принял участие в традиционном новогоднем мероприятии в Кремлёвском дворце.

«Очень сложно было адаптироваться на сцене, потому что нам удалось на ней прорепетировать только один раз. Но все справились и смогли передать эмоции от музыки и танцев зрителю. И конечно же, танцевать под живую музыку симфонического оркестра — это совершенно другое настроение и даже движения получаются грациознее», — рассказала она.

Ранее «Дни.ру» передавали, что в Москве пройдёт «Белоснежный бал Иоганна Штрауса».