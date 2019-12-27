В Нижнем Новгороде завершили реставрацию памятников Добролюбову и Чкалову

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В Нижнем Новгороде завершили реставрацию памятников Николаю Добролюбову и Валерию Чкалову, а также бюста Николая Боголюбова. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Нижнем Новгороде завершили реставрацию памятников Добролюбову и Чкалову
  • Нижний Новгород / © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Стоимость работ оценивается в 4 млн рублей. Средства были направлены из федерального бюджета.

«Перед реставраторами была поставлена задача при обязательном соблюдении технологии завершить работы к новогодним праздникам, чтобы памятники были освобождены от строительных лесов», — заявил глава управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли бюст архитектора и реставратора Николая Белехова.

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