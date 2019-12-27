«Современник» отменил новогодний спектакль после смерти Волчек

Театр «Современник» отменил новогодний спектакль «С наступающим», который должен был пройти 30 декабря. Такое решение принято в связи со смертью художественного руководителя театра Галины Волчек.

«Дорогие зрители «Современника». Вы знаете, у нас большое горе — не стало Галины Борисовны Волчек. Нам показалось необходимым внести изменения в текущий репертуар театра», — говорится в сообщении театра.

Билеты на этот спектакль можно сдать в кассу театра до 8 января включительно.

26 декабря художественный руководитель «Современника», народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни.

Похороны Волчек пройдут 29 декабря на Новодевичьем кладбище.