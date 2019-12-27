Боярский получил почётный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

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Актёр и певец Михаил Боярский получил почётный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Награду ему вручил губернатор Александр Беглов, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации главы города.
Боярский получил почётный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом»
  • РИА Новости

«У вас множество поклонников и в нашей стране, и за её пределами. Но больше всего их в вашем родном Петербурге. Я считаю самой главной наградой ту, которой отмечает город», — заявил Беглов.

В юбилейный вечер Боярского прошла премьера спектакля «В этом милом старом доме» по пьесе Алексея Арбузова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский награждён орденом «Дуслык». Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

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